Электричка со станции Варя в "час пик" в рабочие дни продлена до Правдинска Общество

Электричка со станции Варя в "час пик" Нижнего Новгорода в рабочие дни продлена до Правдинска, сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

В сообщении отмечается, что уже с 11 июля вечером в "час пик" в рабочие дни одна пара городской электрички Варя-Починки (отправлением Варя 16.50) будет продлена до Правдинска.

Это позволит не только расширить транспортные возможности для населения региона в пределах Нижегородской агломерации, но и сократить интервал отправления электропоездов в Балахнинском направлении с 40 минут до 20 в самое актуальное и востребованное время между 16:00 и 17:00.