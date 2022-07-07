Лауреаты премии "Нижегородский Феникс" будут определены онлайн-голосованием

В регионе стартовало открытое голосование по выбору победителей конкурса на соискание премии общественного признания в сфере благотворительности "Нижегородский Феникс". Впервые лауреаты премии будут определены посредством онлайн-голосования. Об этом сообщил оргкомитет конкурса.
Уникальная и единственная в регионе премия общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества "Нижегородский Феникс" – знак уважения и признательности нижегородцев своим землякам, внесшим весомый вклад решение социальных проблем, в сохранение и развитие культуры благотворительности и добровольчества.
В 2022 году конкурс проходит в 22-й раз: c 1999 по 2011 годы конкурс назывался "Нижегородские благотворительные сезоны", а в 2012 году его преемником стал "Нижегородский Феникс". И впервые за историю победители будут выбираться открытым интернет-голосованием.
Так, любой желающий может проголосовать за одного из участников в каждой номинации. Онлайн-голосование проходит на сайте феникс-нн.рф до 17 июля.
Победители и дипломанты будут озвучены во время торжественной церемонии награждения 28 июля 2022 года.
Премия проводятся в Нижегородской области по инициативе некоммерческих организаций Ассоциация "Служение" и НРО "Служение-НЭКСТ" при поддержке и активном участии регионального правительства.
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