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Общество

Школу на 800 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера

13 июля 2022 18:14  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Школу на 800 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера. Об этом сообщили в Минграде Нижегородской области.

Согласно информации, на территории в районе домов 12А, 12Б, 18 по улице Пролетарская планируется возвести детских сад ориентировочно на 200 мест и школу ориентировочно на 800 мест.

Отмечается, что окончательные параметры вместимости будут определены после разработки документации. 

Министерство градостроительной  деятельности и развития агломерации региона совместно с департаментом градостроительного развития архитекторы Нижнего Новгорода уже начали подготовку документации по планировке и межеванию территории.

Ранее сообщалось, что более 1,7 млрд рублей планируется дополнительно выделить Нижегородской области на создание новых мест в школах.

Также напомним, что дополнительные 285 млн рублей выделят Нижегородской области на строительство школ и детских садов.

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Теги:
Мещерское озеро Строительство Школы
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