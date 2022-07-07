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Школу на 800 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера. Об этом сообщили в Минграде Нижегородской области.
Согласно информации, на территории в районе домов 12А, 12Б, 18 по улице Пролетарская планируется возвести детских сад ориентировочно на 200 мест и школу ориентировочно на 800 мест.
Отмечается, что окончательные параметры вместимости будут определены после разработки документации.
Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации региона совместно с департаментом градостроительного развития архитекторы Нижнего Новгорода уже начали подготовку документации по планировке и межеванию территории.
Ранее сообщалось, что более 1,7 млрд рублей планируется дополнительно выделить Нижегородской области на создание новых мест в школах.
Также напомним, что дополнительные 285 млн рублей выделят Нижегородской области на строительство школ и детских садов.
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