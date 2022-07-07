Олег Лавричев поблагодарил промышленников и предпринимателей за гуманитарную помощь жителям Донбасса Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 13 июля вручил Благодарственные письма руководителям нижегородских предприятий и представителям предпринимательского сообщества за помощь в формировании и организации доставки гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Церемония вручения прошла на внеочередном заседании городской Думы.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, Олег Лавричев от лица всех депутатов поблагодарил 11 руководителей и сотрудников предприятий за участие в гуманитарной миссии на Донбасс. В частности, Благодарственные письма городской Думы были вручены генеральному директору НАО "Гидромаш" Александру Лузянину, генеральному директору ООО "Гранд-НН" и депутату Законодательного собрания Нижегородской области Игорю Гордееву, генеральному директору ООО "Узола" Александру Алексееву, руководителю логистического центра по сбору и распределению гуманитарной помощи временным переселенцам из ЛНР и ДНР, размещенным на территории Нижегородской области, созданного на базе партии "Единая Россия" Лилии Ланской. Отдельно спикер городской Думы отметил вклад в организацию гуманитарной помощи со стороны сенатора Российской Федерации Александра Вайнберга.

"От лица городской Думы Нижнего Новгорода и от себя лично благодарю вас за ваше неравнодушное отношение к нуждам и трудностям жителей ДНР и ЛНР. Вместе мы можем многое сделать для этих людей, в том числе демонстрируя совершенно иное – человеческое – отношение к их бедам", – сказал Олег Лавричев. Спикер городской Думы подчеркнул, что гуманитарная помощь стала постоянной и оказывается на системной основе.

По словам Олега Лавричева, сейчас важно транслировать общественности пример деятельной помощи и активной гражданской позиции. "Среди нас много неравнодушных людей, готовых к созидательной деятельности, нацеленной на то, чтобы на земле, где сейчас идет специальная военная операция, наконец-то воцарился мир. Мы все к этому стремимся" – добавил он.

Также на заседании состоялось вручение нижегородцам наград, приуроченных к 800-летию со дня основания города. Так, за высокие профессиональные достижения и заслуги в сфере общественной деятельности юбилейная медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" была вручена депутату Думы Нижнего Новгорода IV и V созывов Игорю Кондратьеву. Старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Василий Зайцев был отмечен памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду".