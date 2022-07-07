Более 20 тысяч заявок подано на Молодежный форум ПФО "iВолга" Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Более 20 тысяч заявок подано на Молодежный форум ПФО "iВолга". Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Напомним, что десятый Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" пройдет с 21 по 29 июля в Самарской области. Его темой станет "Единство народов России".

Согласно информации, в этом году на форум подано рекордное количество заявок - более 20,5 тысяч из 78 регионов России, а также из ЛНР

Предполагается, что участие в Форуме примут более 2,5 тыс. человек: активисты общественных организаций и специалисты сферы межнациональных отношений, молодые краеведы и арт-менеджеры, изобретатели и предприниматели, волонтёры и урбанисты, творческие коллективы, артисты этнокультурной направленности, а также члены Российского движения школьников и специалисты сферы молодежной политики.

"iВолга"в 2022 году пройдет в офлайн и онлайн режимах. Прямые трансляции с открытых площадок помогут зрителям стать полноправными участниками Молодежного форума и в полной мере освоить его программу.

В рамках образовательной программы запланированы четыре сессии: первая направлена на проработку Soft Skills ("мягких" навыков), в рамках второй и третьей – реализуется тренинговая программа смен, четвертая – предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space.

Также пройдет круглый стол на тему "Качество образования: взгляд в будущее" с участием педагогов – участников смены "Детская iВолга" и другие дискуссии. Традиционно планируется провести окружную выставку научно-технического творчества молодежи.

В рамках сквозной темы "Единство народов России" будет организовано соответствующее брендирование Форума и тематические окружные мероприятия:

- Фестиваль реставраторов-реконструкторов;

- Окружная этновыставка (этнопавильон) и этномаркет;

- Фестиваль народных культур.

Также разными событиями, творческими и культурными активностями, спортивными и интеллектуальными соревнованиями будет насыщена и культурно-досуговая часть форума: Фестиваль поколений, окружной DJ-фест, выставка арт-объектов регионов "Дверь в регион".