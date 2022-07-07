Суд приговорил женщину, сбившею пенсионерку в Балахне, к полутора годам ограничения свободы Происшествия

Фото: скриншот видео из соцсети ВКонтакте, Балахна live

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суд приговорил женщину, сбившею пенсионерку в Балахне, к полутора годам ограничения свободы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Напомним, что авария произошла 15 ноября 2021 года в 11:45 на ул. Дзержинского. 69-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet NIVA не пропустила 74-летнюю женщину, переходившую дорогу.

Пенсионерка попала под колеса автомобиля, который протащил ее несколько метров по дороге, а затем переехал.

В отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Обвиняемая признала свою вину и возместила моральный вред семье потерпевшей пенсионерки.

Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский предстанет перед судом за смертельное ДТП в Арзамасском районе.