Ставка налога на имущество для туристических организаций Нижегородской области будет понижена до 1% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ставка налога на имущество для туристических организаций Нижегородской области будет понижена до 1%. Соответствующие изменения в закон "О налоге на имущество организаций" поддержал комитет Законодательного Собрания региона по бюджету и налогам.

Согласно информации, налоговую льготу получат организации, основной вид деятельности которых по состоянию на 1 января 2022 года обозначен в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности кодами "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", "Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания", "Деятельность зоопарков" и "Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков".

Налоговые льготы будут предоставляться при одновременном соблюдении следующих условий:

- если за отчетный (налоговый) период снижение выручки от реализации товаров (работ, услуг) составило более 20% по сравнению с выручкой за аналогичный период прошлого года;

- если сокращение фактической численности работающих на отчетную дату составило не более 10% по сравнению с фактической численностью на 1 января 2022 года.

Налоговые льготы будут предоставляться налогоплательщику в отношении гостиниц, расположенных в принадлежащих ему зданиях, при наличии выданного аккредитованной организацией свидетельства о присвоении гостинице категории по системе классификации гостиниц и иных средств размещения.

Ранее сообщалось, что действие льгот по транспортному налогу для грузоперевозчиков продлили в Нижегородской области.