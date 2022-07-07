Циклевка паркета в Москве от компании «THE-BEST-PARKET»

Чтобы паркетный пол прослужил дольше и сохранил свой привлекательный внешний вид, необходимо проводить регулярно циклевание паркета. Это специальная технология, состоящая из нескольких этапов. С помощью специальных машин мастера снимают старое лаковое покрытие и поврежденный внешний слой паркета. Потом проводят шлифование паркетных плашек для создания ровной и гладкой поверхности пола. После этого на обновленный паркетный пол наносится лаковое или восковое покрытие, выполняющее защитные функции.
В компании «THE-BEST-PARKET» можно заказать циклевку и любые другие паркетные работы. Клиентам предлагаются разные виды циклевки под ключ, позволяющие подобрать оптимальный вариант паркетных работ для восстановления паркета.
Тарифы на циклевку паркета в Москве от компании «THE-BEST-PARKET»
В компании «THE-BEST-PARKET» можно заказать разные по цене работы по реставрации паркета под ключ в зависимости от исходного состояния такого напольного покрытия:
Разнообразные виды и цены циклевочных работ, которые предлагает компания «THE-BEST-PARKET», делают работы по восстановлению паркетного пола для широкого круга клиентов. Специалисты компании помогут подобрать оптимальные по стоимости тарифы на циклевку паркета для корпоративных и частных клиентов в Москве на максимально выгодных для них условиях.
Преимущества услуг компании «THE-BEST-PARKET»
Мастера компании при циклевке паркета используют только профессиональные средства европейского производства, что обеспечивает создание долговечного и надежного защитного слоя на обновленных паркетных плашках. На все виды выполненных работ предоставляется гарантия сроком на пять лет. Обновленный паркет имеет твердое износостойкое финишное покрытие, обладающее повышенной устойчивостью к истиранию.
Во время работы используются лаки, масла и воски высокого качества известных немецких, итальянских и шведских производителей, которые практически не пахнут:
Использующиеся лаки, масла и воски не вызывают аллергию и головную боль. При работе с такими составами практически не требуется использовать растворители, так как в них содержится пониженное количество летучих веществ. Циклевка проводится в удобное для клиентов время. Заказчик получает обновленное напольное покрытие в срок, указанный в договоре. Клиентам не придется проводить уборку в помещении и вывозить мусор. Все это выполняют циклевщики.
Обратившись в компанию «THE-BEST-PARKET», владельцы жилых и коммерческих помещений, в которых имеется напольное покрытие из паркета, смогут оперативно и качественно осуществлять восстановление паркета, а также заказывать все виды паркетных работ под ключ.
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