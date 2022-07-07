Циклевка паркета в Москве от компании «THE-BEST-PARKET»

Чтобы паркетный пол прослужил дольше и сохранил свой привлекательный внешний вид, необходимо проводить регулярно циклевание паркета. Это специальная технология, состоящая из нескольких этапов. С помощью специальных машин мастера снимают старое лаковое покрытие и поврежденный внешний слой паркета. Потом проводят шлифование паркетных плашек для создания ровной и гладкой поверхности пола. После этого на обновленный паркетный пол наносится лаковое или восковое покрытие, выполняющее защитные функции.

В компании «THE-BEST-PARKET» можно заказать циклевку и любые другие паркетные работы. Клиентам предлагаются разные виды циклевки под ключ, позволяющие подобрать оптимальный вариант паркетных работ для восстановления паркета.

Тарифы на циклевку паркета в Москве от компании «THE-BEST-PARKET»

В компании «THE-BEST-PARKET» можно заказать разные по цене работы по реставрации паркета под ключ в зависимости от исходного состояния такого напольного покрытия:

«Старт», включающие в себя полную шлифовку паркета с помощью профессиональных шлифовальных машин, позволяющую снять старый слой паркета даже в труднодоступных местах, сухую уборку, вывоз мусора. В этот комплекс работ не входит лаковое покрытие.

«Еврик», в который входит снятие старого слоя паркета по все площади пола с последующей доводкой специальным шлифовальным оборудованием Лакировка проводится в три слоя, которые в процессе нанесения шлифуются.

«Капитальный», в который кроме стандартного набора работ по циклевке входит также шпатлевка. Такой вид циклевки используется для старого паркетного покрытия, возраст которого 20 лет и выше, или для пола, на который оказывается повышенная нагрузка.

«Масло-Воск», в котором вместо лака на паркет наносится масло в два слоя и проводится полировка досок. Затем пол покрывают воском.

Разнообразные виды и цены циклевочных работ, которые предлагает компания «THE-BEST-PARKET», делают работы по восстановлению паркетного пола для широкого круга клиентов. Специалисты компании помогут подобрать оптимальные по стоимости тарифы на циклевку паркета для корпоративных и частных клиентов в Москве на максимально выгодных для них условиях.

Преимущества услуг компании «THE-BEST-PARKET»

Мастера компании при циклевке паркета используют только профессиональные средства европейского производства, что обеспечивает создание долговечного и надежного защитного слоя на обновленных паркетных плашках. На все виды выполненных работ предоставляется гарантия сроком на пять лет. Обновленный паркет имеет твердое износостойкое финишное покрытие, обладающее повышенной устойчивостью к истиранию.

Во время работы используются лаки, масла и воски высокого качества известных немецких, итальянских и шведских производителей, которые практически не пахнут:

Бергер;

Бона;

Лоба;

Форбо.

Использующиеся лаки, масла и воски не вызывают аллергию и головную боль. При работе с такими составами практически не требуется использовать растворители, так как в них содержится пониженное количество летучих веществ. Циклевка проводится в удобное для клиентов время. Заказчик получает обновленное напольное покрытие в срок, указанный в договоре. Клиентам не придется проводить уборку в помещении и вывозить мусор. Все это выполняют циклевщики.

Обратившись в компанию «THE-BEST-PARKET», владельцы жилых и коммерческих помещений, в которых имеется напольное покрытие из паркета, смогут оперативно и качественно осуществлять восстановление паркета, а также заказывать все виды паркетных работ под ключ.