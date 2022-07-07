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Бизнес

ВТБ в Нижегородской области выдал первую ипотеку многодетной семье под 3%

14 июля 2022 13:27  [44] Бизнес

ВТБ в Нижнем Новгороде провел первую ипотечную сделку по новой программе для многодетных семей.

Как сообщает пресс-служба банка, заемщик оформил кредит на 4,2 млн рублей. Ставка на весь срок финансирования составила 3% годовых.

Семья с тремя детьми приобрела новую квартиру в ЖК «Авангард» в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

"В рамках реализуемой ВТБ новой стратегии развития «семейного капитала» мы оказываем адресную помощь социально незащищенным категориям населения, и в первую очередь – многодетным семьям. Мы понимаем, как непросто родителям, у которых растут сразу несколько детей, обеспечить им комфортные жилищные условия. И ценовые параметры жилищного кредита выходят здесь на первый план. Сегодня в Нижегородской области проживает порядка 30 тысяч таких семей. Уверены, что наша новая программа будет востребована у жителей региона и позволит многодетным клиентам решить квартирный вопрос с наименьшей финансовой нагрузкой", - отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

ВТБ снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3% с 1 июля. Воспользоваться условиями новой программы банка могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту ВТБ.

Банк предоставляет дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». Финансирование по сниженной ставке доступно при покупке недвижимости на первичном рынке.

Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Помимо предоставления льготных условий по жилищному кредитованию, ВТБ оказывает заемщикам нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, получают от банка бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Она покрывает расходы на лечение вновь выявленных заболеваний ребенка «под ключ», в том числе на подбор и консультации специалистов, лекарства и дорогостоящие операции, а также пребывание в больнице и реабилитацию. Максимальная сумма возмещения составляет 6 млн рублей на лечение и 37,5 млн рублей на сложные операции.

Программа действует до конца года. Подать заявку клиенты могут в ипотечных центрах, контакт-центре ВТБ по номеру 1000 или через партнеров-застройщиков.

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Теги:
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