Движение транспорта приостановят до 8 августа на улице Орджоникидзе Общество

Движение транспорта приостановят до 8 августа на улице Орджоникидзе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылки на дептранс администрации.

Движение транспорта приостанавливается уже 15 июля на улице у дома № 25 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Мечникова и Чаадаева.