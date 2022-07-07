Движение транспорта приостановят до 8 августа на улице Орджоникидзе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылки на дептранс администрации.
Движение транспорта приостанавливается уже 15 июля на улице у дома № 25 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Мечникова и Чаадаева.
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