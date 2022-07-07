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Порядка 70 водителей автобусов в Нижнем Новгороде привлекли к административной ответственности

14 июля 2022 14:30  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники дорожной полиции совместно со специалистами Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 13 июля провели на дорогах Нижнего Новгорода профилактическое мероприятие под кодовым названием "Автобус".

Как уточнили в Госавтоинспекции, операция проводилась в целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, а также требований нормативно–правовых актов, связанных с перевозкой пассажиров.

В рамках профмероприятия также осуществлялся контроль за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению безопасности дорожного движения в области пассажирских перевозок.

Всего было проверено более 100 автобусов. По итогу к административной ответственности привлечено 68 водителей.

Согласно информации, 23 водителя привлечены по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров), ещё 11 - по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (техническая неисправность).

Нижегородские автоинспекторы уверены, что регулярное проведение таких мероприятий приносит только положительный результат: перевозчики исключают из маршрутов старую аварийную технику и более ответственно подходят к подбору водителей.

Как добавили в ГИБДД, за 6 месяцев 2022 года на территории областного центра по вине водителей автобусов произошло 50 ДТП  в результате которых ранено 55 человек.

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Теги:
ГИБДД Общественный транспорт проверки
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