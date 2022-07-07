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Сильные ливни и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы

14 июля 2022 14:43  [129] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Синоптики снова предупредили о наступлении непогоды в отдельных районах Нижегородской области 14 и 15 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие 1-3 часа локально по Нижегородской области ожидаются ливни, грозы, местами прогнозируется град. Кроме того, возможны отдельные порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с.

Синоптики предупредили, что угроза сильных дождей сохранится местами по региону в течении всего четверга, 14 июля, а также ночью и днём 15 июля.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града велика вероятность затопления, повреждения и полегания растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику. Кроме того, специалисты напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.

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Теги:
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