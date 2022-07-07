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Общество

Нижегородцы стали активнее искать любовь

14 июля 2022 15:35  [121] Общество

Нижегородцы придумали новый способ знакомства с противоположным полом. Накануне, 13 июня, на улицах города были замечены автомобили, на заднем стекле которых приклеены необычные объявления: "Красивые ноги в хорошие руки", "Выплачу твой кредит и супружеский долг", "Красавица ищет свое чудовище". Фотографии удивленные очевидцы опубликовали в соцсетях.

Одну из таких машин заметил и корреспондент сайта pravda-nn.ru. Найти автора плаката "Тикают часики? Пиши!" нам удалось по QR-коду, который оказался напечатан рядом с громким заявлением. Выяснилось, что нижегородский спортсмен таким способом пытается "распиарить" свою анкету на сайте знакомств.

Алексей с "Мамбы" признался, что давно хочет жениться, но на любовном фронте ему не везет. Вот и пришлось принять крайние меры. Пока парень стоял в пробке на мосту, заметил впереди машину с похожей надписью. Оказалось, что автоледи так пытается найти свою любовь. Фотки парень посмотрел и понял, что эта «тигрица» не в его вкусе. Но творческий подход оценил и даже решил попытать счастья таким же способом — благо, времени на придумку собственного слогана было предостаточно.

"Мне нужна девушка зрелая, но при этом авантюрная и с чувством юмора. Теперь только такие на мою анкету и отзываются — скучные дамы по коду перейти даже не пытаются", - рассказал нижегородец.

По словам Алексея, просмотров профайла после объявления стало действительно больше, даже деньги в раскрутку вкладывать не пришлось. Автолюбитель уже общается с несколькими девушками и думает, кого бы ему пригласить на свидание.

А любовных плакатов на задних стеклах становится все больше. Прохожие их уже второй день находят в разных районах Нижнего Новгорода. Похоже, это становится своеобразным флешмобом. Остается только догадываться, кому первому пришла в голову такая идея и сколько сообщений получили местные смельчаки.

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Теги:
Автомобили Социальные сети
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