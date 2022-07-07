Более 4 тысяч человек пропали без вести в Нижегородской области с начала года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 4 тысяч человек пропали без вести в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, из 4 007 человек, пропавших без вести в регионе, было установлено местонахождение 3 977 человек. При этом с начала года исчезли 444 несовершеннолетних нижегородца, из которых 408 были впоследствии найдены.

В федеральный розыск было объявлено 36 несовершеннолетних, из них найден 31. По данным на 1 июля в федеральном розыске числятся 5 юных нижегородцев.

В 2021 году в правоохранительные органы поступило 9346 заявлений о розыске без вести пропавших граждан, из которых 9290 человек найдены.

Также сообщается, что за прошлый год в Нижегородской области пропал 741 ребенок, из них 652 найдены, в федеральный розыск объявлены — 89, из них разыскано 88. По состоянию на 1 января 2022 года в федеральном розыске остался один несовершеннолетний.