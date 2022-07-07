Глеб Никитин и главный санитарный врач России Анна Попова провели рабочую встречу Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России Анна Попова провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия региона.

Анна Попова отметила, что Нижегородская область прошла ситуацию с COVID-19 очень стабильно и на сегодняшний день в регионе сложилась стабильная обстановка по коронавирусу.

"Вы своевременно реагировали на возникающие риски. Ваша командная работа – абсолютно открытая, оперативная, круглосуточная – дает тот успех, который мы видим по результатам последних лет", - сказала глава Роспотребнадзора.

Анна Попова рассказала, что с появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" начнется рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания и к увеличению количества занятых коек.

"Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами, готовность сегодня в субъекте есть, и это результат чёткой, выверенной работы предыдущих двух лет", - сказала главный государственный санитарный врач России.

Также Анна Попова высоко оценила работу Нижегородской области по организации бесплатного питания школьников начальных классов.

Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого будет создана современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера.

В заключение губернатор отметил, что правительство региона предпринимает все необходимые меры для санитарного благополучия граждан.

"С первых же дней борьбы с ковидом мы работали в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. В любом случае, мы не ослабляем контроль. Готовы, если будет нужно, оперативно реагировать. Для этого есть все необходимое", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что более 260 тысяч пациентов с COVID-19 и пневмонией были обеспечены лекарствами в Нижегородской области.