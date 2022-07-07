Газоны, цветники и дороги поливают в Нижнем Новгороде в усиленном режиме Общество

Газоны, цветники и дороги поливают в Нижнем Новгороде в усиленном режиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, сейчас особое внимание уделяется зеленым насаждениям и газонам, которые в жару поливают чаще и обильнее. Кроме того, глава города отметил, что и кратность покоса травы сокращена.

Помимо зеленых насаждений поливают и дороги. Это необходимо не только для меньшего износа дорожного полотна, но и для аэрации воздуха. Полив насыщает воздух кислородом и значительно уменьшает количество пыли.

Во всех остальных районах увеличены объемы воды для полива газонов и цветников, поливочные машины работают в течение всего дня, там, где есть точки подключения поливают из шланга, в остальных случаях - утром и вечером, чтобы избежать ожога растений.

В частности, в Приокском районе Нижнего Новгорода только за прошедшую неделю было использовано около 400 кубометров воды.