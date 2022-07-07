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Общество

Первые АЗС начали строить в рамках многофункциональных зон на трассе М-12

14 июля 2022 18:49  [89] Общество

Фото: Автодор

Госкомпания "Автодор" и ПАО "Газпром нефть" заключили долгосрочные договоры аренды земельных участков для строительства двух АЗС на 51 км скоростной федеральной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

Государственная компания рассчитывает на одновременный запуск движения на участке в Московской области и открытие двух АЗС новейшего формата, расположенных друга напротив друга. С учётом сжатых сроков уже начаты работы по подготовке территории под их строительство.

Строительство АЗС станет первой очередью развития многофункциональных зон (МФЗ). На основе комплексного анализа предыдущего опыта ввода в эксплуатацию новых скоростных федеральных автомобильных дорог, Госкомпания заблаговременно отвела на М-12 земельные участки, необходимые для создания объектов дорожного сервиса в рамках МФЗ.

К настоящему времени уже проведено планирование территории МФЗ, в составе автомобильной дороги идёт строительство переходно-скоростных полос, заездов, выездов и внутренних проездов МФЗ. Это позволяет инвесторам на качественно новом уровне планировать и реализовывать объекты дорожного сервиса, и, в частности, создает условия для одновременного ввода автомобильной дороги и объектов дорожного сервиса.

С учётом скоростной специфики дороги всего на М-12 планируется 32 комплексных МФЗ со средней частотой размещения порядка 50 км. В рамках МФЗ предусматривается территория для размещения АЗС различных видов топлива, парковок, спортивных площадок, детских, рекреационных зон и пунктов питания и торговли. На отдельных локациях – отелей и станций технического обслуживания. Строительство объектов предполагается поэтапно с привлечением эффективных и зарекомендовавших себя инвесторов, отобранных в результате конкурентных процедур.

Всего в 2022 году планируется открыть движение на 49 км основного хода М-12. Кроме отрезка в Московской области планируется запустить участок параллельно Южному обходу Владимира во Владимирской областях. Проехать от Москвы до Казани по М-12 автомобилисты смогут в конце 2023 года.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию всей трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
Дороги М-12
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