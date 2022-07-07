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Общество

Руководство ФК "Пари НН" встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде

15 июля 2022 11:04  [48] Общество

Руководство ФК "Пари НН" встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде.

"Пари Нижний Новгород" собрала своих болельщиков в родном городе, презентовав новичков, новый логотип и рассказав о предстоящих планах на сезон.

Встреча прошла на одной из главных видовых точек Нижнего Новгорода – набережной Федоровского, которая была благоустроена к 800-летию города.

Как отметили представили руководства "Пари НН", это место было выбрано не случайно, команды здесь открывается лучший вид в городе на Стрелку Оки и Волги и на стадион футбольного клуба.

С нижегородскими болельщиками пообщались представители клуба всех уровней: генеральный директор Равиль Измайлов, лавный тренер Михаил Галактионов, и капитан Кирилл Гоцук, и управляющий партнер PARI (по сути главный инвестор клуба сейчас) Дмитрий Сергеев. В ходе встречи было заявлено, что клуб открыт к болельщикам, нуждается в них, а руководство готово объяснять свои планы.

Кроме того, на встрече была представлена новая эмблема "Пари НН", которая по большому счету, редизайном старой эмблемы клуба. В неё имплементировали логотип PARI, не изменив ни сложившееся начертание, ни традиционные цвета.

Мини-городской праздник с семейной атмосферой, организованный "Пари НН" в Нижнем Новгороде, завершился шоу дронов.

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Теги:
Спорт Футбол
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