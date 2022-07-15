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Культура и отдых

Праздничные мероприятия пройдут в честь 870-летия Городца 23-24 июля

15 июля 2022 11:36  [94] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

Город Городец в Нижегородской области 23-24 июля отметит 870-летие со дня основания.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в эти дни в Городце состоится "Праздник древнего города".

В программу праздничных мероприятий вошел, в том числе, Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Мастеров народных братство". 

Все музеи Городца 23 и 24 июля будут работать с 10 до 16 часов.

Жители и гости Городца с 9:00 23 июля смогут посетить ярмарку "Городецкое торжище", на которой будет представлена продукция для детей, а также разместятся открытые летние кафе. На ул. Ленина откроется выставка представительств сельских поселений Городецкого района.

В 10:00 начнется театрализованная встреча ладьи с князем Юрием Долгоруким – основателем древнего Городца. В 10:30 у памятника "Купечеству России" на ул. Кирова торжественно откроют Галерею городецкого купечества.

В 11:00 начнется торжественно-патриотическая часть праздника "Славься в веках",  с театрально-хореографическим прологом "Городец-870!".

С 9:00 до 14:00 на одной из главных площадок праздника - территории нового общественного пространства "Площадь Кольцова колодца" - развернется XX выставка экономического потенциала предприятий ведущих отраслей и организаций малого бизнеса НХП "Достижения Городецкого района – землякам и гостям!".

Аттракционы на площадках набережной Юрия Долгорукого и улице Фигнер для детей будут работать с 9:00 до 20:00.

"Музейный квартал" с 9:00 до 18:00 станет ярмаркой народных художественных промыслов и рукотворного искусства. Гостями ярмарки станут мастера из Москвы и многих регионов страны, а также республик Белоруссии, Мордовии, Удмуртии, Татарстана, Чувашии. Откроются выставки профессионального мастерства и детского творчества.

С 12:00 сквер им. В.И. Ленина превратится в "Летний музыкальный театр", где пройдут выступления различных музыкальных коллективов.  

В 13:00 на праздничной площадке у памятника Александру Невскому на набережной Революции откроется XXI Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Мастеров народных братство". Для желающих пройдут мастер-классы по народным промыслам: городецкой росписи, золотой хохломе, гончарному и кузнечному ремеслу, лозоплетению.

Традиционный фестиваль авторской песни и стихов "Городецкий пряник" впервые одновременно пройдет на двух площадках - на главной сцене Кольцова колодца и в сквере Пионерии, начало в 14:00. Хедлайнерами и жюри фестиваля станут профессиональные барды из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Нижнего Новгорода. Среди них - член Союза писателей и Союза композиторов Сергей Матвиенко, руководитель интернет-портала "Бард-радио" Анастасия Евграфова, лауреат Грушинского фестиваля Алексей Нежевец.

В 19:00 начнется концерт на набережной Юрия Долгорукого, в программе заявлены выступления коллективов из Нижнего Новгорода и Москвы.

Увидеть праздничные локации города можно будет даже с высоты птичьего полёта, совершив подъем на воздушном шаре великого путешественника Валентина Ефремова "Святая Русь". Полюбоваться красотами Городца также станет возможно с воды, прокатившись на теплоходе "Стуколов" или судах на подводных крыльях "Валдай". Отправление с 11 до 18 часов от причальной стенки у "Города мастеров".

В 22:00 в акватории реки Волги у "Города мастеров" состоится праздничный фейерверк "Салют, Городец!",  а затем пройдет дискотека "Ритмы города".

24 июля с 10:00 до 16:00 в Музейном квартале продолжат работу выставки-продажи народных художественных промыслов, выездная торговля и праздничные зоны с аттракционами.

С 12:00 у памятника Александру Невскому состоится выступление гостей фестиваля "Городецкий пряник" - гармонистов из районов и городов Нижегородской области, а также группы из Самары "Марья Ивановна".

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Теги:
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