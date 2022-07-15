Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 15 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2022 12:41  [2] Первый регулярный пассажирский рейс Москва-Нижний Новгород состоялся 99 лет назад
15 июля 2022 12:15  [79] Почти 700 обращений по теме диспансеризации после COVID-19 поступило от нижегородцев в первой половине 2022 года
15 июля 2022 11:47  [92] Порядок въезда в Россию граждан ЛНР и ДНР разъяснили в погранслужбе
15 июля 2022 11:30  [92] Более 330 нижегородцев пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю
15 июля 2022 11:18  [109] Отремонтированная год назад крыша ЦРБ Балахны протекла из-за ливня
15 июля 2022 11:04  [144] Руководство ФК "Пари НН" встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде
15 июля 2022 11:03  [143] Новый корпус института ФСБ планируется построить на улице Родионова
15 июля 2022 10:43  [150] Более тысячи нижегородцев выстроились в букву Z в поддержку СВО
15 июля 2022 09:33  [145] Три ЦРБ в Нижегородской области получили 20 новых автомобилей по нацпроекту "Здравоохранение"
15 июля 2022 09:12  [134] Более 300 квартир останутся без света на Автозаводе 15 июля
Общество

Первый регулярный пассажирский рейс Москва-Нижний Новгород состоялся 99 лет назад

15 июля 2022 12:41  [2] Общество

Фото: с сайта goj.aero

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ровно 99 лет назад - 15 июля 1923 года был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Первый рейс произвело Российское общество добровольного воздушного флота — "Добролёт" (предшественник "Аэрофлота") на самолёте под названием "Промбанк" (немецкий Junkers F13). Вылет был произведён с главного аэропорта СССР на Ходынском поле. Первым рейсом летело трое пассажиров: директор "Добролёта", член правления и начальник авиалинии.

Полёт прошёл успешно, и уже на следующий день все билеты были раскуплены на две недели вперёд - несмотря на то, что билет на самолёт стоил семь червонцев.

Регулярная воздушная линия по данному направлению была открыта чуть более трёх месяцев - до 22 сентября, до закрытия Нижегородской ярмарки. За это время по авиатрассе Москва — Нижний Новгород было перевезено более 200 человек.

Спустя почти сто лет данное направление остается одним из самых востребованных для нижегородцев: из Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова в аэропорты московского авиаузла выполняются до 10 рейсов ежедневно, которые обслуживают четыре авиакомпании.

Согласно информации, за первое полугодие 2022 года прямыми регулярными рейсами Нижний Новгород–Москва воспользовались около 175 тысяч пассажиров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиасообщение Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph