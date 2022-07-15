Первый регулярный пассажирский рейс Москва-Нижний Новгород состоялся 99 лет назад Общество

Фото: с сайта goj.aero

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ровно 99 лет назад - 15 июля 1923 года был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Первый рейс произвело Российское общество добровольного воздушного флота — "Добролёт" (предшественник "Аэрофлота") на самолёте под названием "Промбанк" (немецкий Junkers F13). Вылет был произведён с главного аэропорта СССР на Ходынском поле. Первым рейсом летело трое пассажиров: директор "Добролёта", член правления и начальник авиалинии.

Полёт прошёл успешно, и уже на следующий день все билеты были раскуплены на две недели вперёд - несмотря на то, что билет на самолёт стоил семь червонцев.

Регулярная воздушная линия по данному направлению была открыта чуть более трёх месяцев - до 22 сентября, до закрытия Нижегородской ярмарки. За это время по авиатрассе Москва — Нижний Новгород было перевезено более 200 человек.

Спустя почти сто лет данное направление остается одним из самых востребованных для нижегородцев: из Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова в аэропорты московского авиаузла выполняются до 10 рейсов ежедневно, которые обслуживают четыре авиакомпании.

Согласно информации, за первое полугодие 2022 года прямыми регулярными рейсами Нижний Новгород–Москва воспользовались около 175 тысяч пассажиров.