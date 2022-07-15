Случаев заболевания оспой обезьян и холерой в Нижегородской области не зарегистрировано Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Случаев заболевания оспой обезьян и холерой в Нижегородской области не зарегистрировано. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.

Согласно информации, все медучреждения Нижегородской области готовы к проведению противоэпидемиологических мероприятий на территории региона. При выявлении риска распространения заболевания специалисты санитарно-эпидемических служб региона определят и проведут дополнительный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Также в ведомстве отметили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой. Первые заболевания были зарегистрированы в 1970 году. Инфекция чаще всего встречалась в сельской местности в районах влажных тропических лесов.