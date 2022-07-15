Второй "Марафон 800" пройдет 21 августа в Нижнем Новгороде Спорт

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде 21 августа 2022 года пройдет второй "Марафон 800". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Масштабный забег состоится при поддержке правительства Нижегородской области и будет приурочен к Дню города.

На старт выйдут около 10 тысяч участников, их ждут три дистанции на выбор – 3, 10 или 42,2 км.

Маршруты забега пройдут по главным историческим местам Нижнего Новгорода: это реки Ока и Волга, живописные набережные и мосты, Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, собор Александра Невского, фабрика "Маяк", усадьбы купеческих времен и соборы разных веков. Старт и финиш дистанций – у стадиона "Нижний Новгород".

"В прошлом году "Марафон 800" был частью юбилейной программы, а в этом году мы проводим его в статусе Беговой столицы России. Эта дистанция пользуется особым почетом у всех поклонников спорта. Тем более что маршрут марафона не может не восхищать своей красотой. Участники получают шанс не только проявить свои спортивные возможности, но и больше узнать о нашем городе. Вместе с этим в рамках мероприятия предусмотрены разные возможности для людей всех возрастов. Особенно приятно видеть семьи с детьми. Очень много людей приезжает из других регионов. Это дает дополнительный стимул для развития туризма. В городе появилось много интересных пространств и объектов. Посетить Нижний Новгород нужно обязательно, а еще лучше – запланировать поездку по всему региону", – прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Маршрут марафонской дистанции сертифицирован Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Высокий уровень организации и большой спортивный праздник привлекают профессиональных атлетов и любителей разных уровней подготовки. За борьбой спортсменов можно будет наблюдать во время прямой трансляции.

На дистанциях для всех участников будут организованы пункты питания и освежения, медицинская помощь. Для победителей "Марафона 800" предусмотрен призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 2,4 млн рублей.

"Нам очень приятно вновь быть частью флагманского марафона столицы Приволжья, который уже становится традиционным для спортивной жизни города. Конечно же, мы ждем на старте топовых спортсменов со всей страны. В этом году Нижний Новгород во второй раз завоевал звание Беговой столицы России по итогам Всероссийского полумарафона "Забег.РФ", уверена, что "Марафон 800" подтвердит этот статус", – отметила руководитель Лиги героев Ксения Шойгу.