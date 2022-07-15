Около 3 тысяч призывников из Нижегородской области отправились к месту прохождения воинской службы Общество

НИА "Нижний Новгород"

Итоги призывной кампании "Весна-2022" подвели в Нижегородской области на заседании призывной комиссии под руководством заместителя губернатора Петра Банникова. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.

По словам военкома региона Сергея Агафонова, из Нижегородской области для прохождения воинской службы в воинские части Минобороны РФ отправлено почти 3 тысячи человек.

В том числе, 10 нижегородцев направлены для прохождения службы в Президентский полк Федеральной службы охраны, 80 призывников - в элитные воинские части минобороны РФ – Семеновский и Преображенский полки.

Кроме того, было предоставлено почти 6,5 тысяч отсрочек от призыва, из них 5 тысяч для получения образования.

Ранее сообщалось, что более 20 нижегородских призывников отправились служить в Президентский и Семеновский полки.