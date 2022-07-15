Около 3 тысяч призывников из Нижегородской области отправились к месту прохождения воинской службы

НИА "Нижний Новгород"
Итоги призывной кампании "Весна-2022" подвели в Нижегородской области на заседании призывной комиссии под руководством заместителя губернатора Петра Банникова. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.
По словам военкома региона Сергея Агафонова, из Нижегородской области для прохождения воинской службы в воинские части Минобороны РФ отправлено почти 3 тысячи человек.
В том числе, 10 нижегородцев направлены для прохождения службы в Президентский полк Федеральной службы охраны, 80 призывников - в элитные воинские части минобороны РФ – Семеновский и Преображенский полки.
Кроме того, было предоставлено почти 6,5 тысяч отсрочек от призыва, из них 5 тысяч для получения образования.
Ранее сообщалось, что более 20 нижегородских призывников отправились служить в Президентский и Семеновский полки.
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