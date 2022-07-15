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Политика

Глеб Никитин встретил Дениса Мантурова в нижегородском аэропорту

15 июля 2022 17:25  [162] Политика
Фото Telegram-канал Глеб Никитин

Фото Telegram-канал Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретил вице-премьера России Дениса Мантурова в аэропорту Нижнего Новгорода 15 июля. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, он поздравил Дениса Мантурова с утверждением на пост вице-премьера. 

"Едем на завод "Красное Сормово", где пройдет спуск головного краболова-процессора "Вайгач". Это первое такое судно в России!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин
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