Глеб Никитин встретил Дениса Мантурова в нижегородском аэропорту

Фото Telegram-канал Глеб Никитин
НИА "Нижний Новгород"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретил вице-премьера России Дениса Мантурова в аэропорту Нижнего Новгорода 15 июля. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Как рассказал губернатор, он поздравил Дениса Мантурова с утверждением на пост вице-премьера.
"Едем на завод "Красное Сормово", где пройдет спуск головного краболова-процессора "Вайгач". Это первое такое судно в России!", - сказал Глеб Никитин.
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