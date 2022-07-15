Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, столица Приволжья набрала 88,26 балла, что позволило занять городу третье место в федеральном рейтинге цифровизации городского хозяйства "IQ городов" за 2021 год.

Нижний Новгород оценивался в категории "Крупнейшие города (от 1 млн человек)". Первое и второе места заняли Москва и Санкт-Петербург.

По итогам 2020 года Нижний Новгород набрал 51,09 балла, заняв девятое место.

Ежегодный индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" проводится Минстроем РФ и МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта "Умный город" с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ.