Лодки ПВХ - высокий уровень комфорта, безопасность и мобильность

НИА "Нижний Новгород"
Лодки из ПВХ благодаря своей легкой конструкции, универсальности и функциональности, а также возможности адаптации к индивидуальным потребностям идеально подходят как для семейного отдыха, так и рыбной ловли.
Сайт интернет-магазина "Лодки России" в Москве предлагает большой выбор маневренных и надежных надувных лодок ПВХ. Многослойный поливинилхлорид, армированный полиэфирной сеткой, по технико-эксплуатационным характеристикам превосходит резиновое покрытие. Надежность отслаивания полимерной ткани сводится к минимуму. Ткани ПВХ гарантируют герметичность, защиту и усиление.
Преимущества ткани ПВХ:
Надувные баллоны лодки разделены на водонепроницаемые секции (камеры), что придает плавсредству надежность, обеспечивает стабильность и гарантирует безопасность.
Различаются следующие виды ПВХ-лодок – под мотор (моторные) и гребные.
Предлагаются качественные, прочные и функциональные весельные лодки, в комплект поставки которых входят весла. В комплектацию многих моделей входит носовая сумка для перевозки снаряжения и одежды. Неперемещаемое крепление весел в уключинах облегчает греблю.
Уникальная конструкция держателя двигателя в надувных лодках под мотор обеспечивает быстрое и легкое управление, а также точную балансировку рулевого управления.
Надувное дно является дополнительным надувным отсеком и создает большую безопасность и комфорт при управлении лодкой. В свою очередь, жесткое днище обеспечивает корпусу лучшие характеристики управляемости при движении по волнам.
Надувные лодки ПВХ, предлагаемые интернет-магазином "Лодки России" в большом ассортименте, имеют современную отделку и разнообразную комплектацию. Конструкция и увеличенный диаметр борта обеспечивают высокую устойчивость, максимальную нагрузку и отличные водные качества для использования на реках и в открытых водоемах. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать лодку, которая наилучшим образом соответствует потребностям рыбака, охотника, туриста.
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