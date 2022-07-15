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Лодки ПВХ - высокий уровень комфорта, безопасность и мобильность

15 июля 2022 18:45  [27]

НИА "Нижний Новгород"

Лодки из ПВХ благодаря своей легкой конструкции, универсальности и функциональности, а также возможности адаптации к индивидуальным потребностям идеально подходят как для семейного отдыха, так и рыбной ловли.

Сайт интернет-магазина "Лодки России" в Москве предлагает большой выбор маневренных и надежных надувных лодок ПВХ. Многослойный поливинилхлорид, армированный полиэфирной сеткой, по технико-эксплуатационным характеристикам превосходит резиновое покрытие. Надежность отслаивания полимерной ткани сводится к минимуму. Ткани ПВХ гарантируют герметичность, защиту и усиление.

 

Преимущества ткани ПВХ:

 

  • водонепроницаемость;

  • устойчивость к моторным маслам, бензину, соленой воде;

  • высокая износостойкость;

  • нет подверженности гниению;

  • ремонтопригодность.
  • Главные достоинства лодок из этого материала – высокая допустимая нагрузка, легкость, доступная цена и долговечность. Размер зависит от того, сколько человек одновременно пользуются лодкой.

 

Надувные баллоны лодки разделены на водонепроницаемые секции (камеры), что придает плавсредству надежность, обеспечивает стабильность и гарантирует безопасность.

 

Различаются следующие виды ПВХ-лодок – под мотор (моторные) и гребные.

 

Предлагаются качественные, прочные и функциональные весельные лодки, в комплект поставки которых входят весла. В комплектацию многих моделей входит носовая сумка для перевозки снаряжения и одежды. Неперемещаемое крепление весел в уключинах облегчает греблю.

 

Уникальная конструкция держателя двигателя в надувных лодках под мотор обеспечивает быстрое и легкое управление, а также точную балансировку рулевого управления.

 

Надувное дно является дополнительным надувным отсеком и создает большую безопасность и комфорт при управлении лодкой. В свою очередь, жесткое днище обеспечивает корпусу лучшие характеристики управляемости при движении по волнам.

 

Надувные лодки ПВХ, предлагаемые интернет-магазином "Лодки России" в большом ассортименте, имеют современную отделку и разнообразную комплектацию. Конструкция и увеличенный диаметр борта обеспечивают высокую устойчивость, максимальную нагрузку и отличные водные качества для использования на реках и в открытых водоемах. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать лодку, которая наилучшим образом соответствует потребностям рыбака, охотника, туриста.

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