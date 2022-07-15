Нижегородские школьницы приняли участие в съемках нового кулинарного шоу Константина Ивлева Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Активисты нижегородского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) и Всероссийского проекта РДШ "Шеф в школе" Лида Долинина из школы №8 и Арина Плеханова из лицея города Бор приняли участие в съёмках нового кулинарного шоу "Адский шеф" от известного шеф-повара Константина Ивлева. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

На шоу девочек пригласил сам шеф-повар на Большом школьном пикнике РДШ, который состоялся в Москве в конце мая.

"Нам очень понравилось! Константин не такой, каким мы привыкли видеть его на экране, он постоянно давал дельные кулинарные и жизненные советы, рассказывал про свою семью и традиции. Было интересно узнать, чем он питается дома: высокой кухней или обычной простой пищей. Он ответил, что это зависит от настроения, но чаще всего он ест пельмени", – поделилась Лида Долинина после съемок шоу.

Напомниv, 6-7 августа в Нижнем Новгороде состоится второй фестиваль "Да, шеф!", в рамках которого состоится Кулинарная школьная битва, где лучшие школьные команды регионов России, прошедшие конкурсные отборы, смогут приготовить нестандартные блюда. А оценку блюдам даст Константин Ивлев.