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Нижегородцы получили более 155 гектаров земель лесного фонда в рамках закона "о лесной амнистии"

17 июля 2022 12:35  [94] Общество

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

В пользу нижегородцев из Государственного лесного реестра исключено более 155 гектаров площади земель лесного фонда по 2824 земельным участкам в рамках исполнения закона "о лесной амнистии". Об этом сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Как отметил глава нижегородского минлесхоза, основная цель закона "о лесной амнистии" заключается в защите прав граждан на объекты недвижимости, расположенные на землях лесного фонда.

Кроме того, ведомством проводится постоянная работа по сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий.

Для защиты лесов от самовольных захватов в Нижегородской области установлены границы 17 лесничеств, подчеркнул Роман Воробьев.

В процессе работы специалисты Поволжского леспроекта используют сведения Государственного лесного реестра, Федерального фонда пространственных данных, Фонда данных землеустройства, карты и планы лесонасаждений, а также данные дистанционного зондирования Земли. В прошлом году специалисты определили границы 22 лесничеств на территории 13,7 млн га. Работы проводились в Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Удмуртской Республике и Республике Саха (Якутия). 

Ранее сообщалось, что, по данным учета лесного фонда, в 2021 году площадь земель лесного фонда в Нижегородской области увеличилась на 0,4 тыс. га и достигла 3,8 млн га. Площадь лесов, расположенных в населенных пунктах, также выросла и достигла 32,1 тысячи гектаров.
 

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Теги:
Лесное хозяйство
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