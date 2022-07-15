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Варианты строительства домов: тренды, идеи, советы

18 июля 2022 09:31  [1]

В современном строительстве все большую популярность приобретают дома из газобетона. Они ценятся пользователями за их качество, морозостойкость и комфортабельность. Строения идеально подходят для повседневной жизни в любое время года. Компания «Дома под ключ» выполняет строительство каменных домов в Тюмени по приемлемым ценам. Клиенты могут выбрать готовые проекты или создать индивидуальные эскизы. Все работы будут выполнены опытными и профессиональными мастерами. Продуманная планировка, эстетичность, уют – вот, что важно каждому покупателю!

Какой дом выбрать?

На сегодняшний день существует огромный выбор материалов и стилей для возведения жилых домов и коттеджей. Каждый их вид имеет свои особенности и преимущества. Например, вы можете обратить внимание на такие сооружения?

  • Строительство каркасных домов – здесь основа представлена в виде каркаса из прочного и экологически чистого бруса. В качестве материала принято использовать хвойные породы древесины. Дополнительно применяют утеплитель, обработка деревянных элементов пропитками и антисептиками.
  • Деревянные дома – такое жилье благоприятно воздействует на микроклимат внутри помещения. Также преимуществами данного вида служат безопасность, экологичность, долгий срок службы.
  • Быстровозводимые дома – они собираются из модулей или заранее подготовленных крупных элементов. Материалы при этом могут быть разными.
  • Монолитные дома – подходят для нестандартных проектов и решений, характеризуются надежностью и долговечностью. Покупателей также порадуют быстрые сроки возведения конструкции.

Специалисты компании "Дома под ключ" регулярно проходят обучение, повышают свою квалификацию и улучшают навыки. Здесь можно заказать просторные коттеджи или частные дома для жизни вдали от городской суеты. Заранее составляется договор, где прописываются все требования, пожелания и замыслы клиентов.

Популярные стили

При заказе строительства частного дома много внимания уделяется его стилистике. Любой покупатель недвижимости хочет получить красивое и эстетичное жилье, которое будет радовать, не только душу, но и взгляд. В компании «Дома под ключ» можно заказать следующие виды:

  • Современная стилистика – инновационные и интересные решения.
  • Фахверк – визуально они очень напоминают зарубежные виллы, часто присутствует множество стеклянных элементов.
  • Стиль шале – подойдет любителям классики, простоты, деревенской эстетики.
  • Проект дома хай тек – функциональные строения с экономным использованием внутреннего пространства. Выполняются в стандартных, чаще всего светлых, оттенках.
  • Стиль Райта – в них идеально сочетаются камень и древесина. Также подобная комбинация материалов обеспечивает долгий срок службы конструкций.

Во время сооружения домов ведется контроль рабочего процесса. Поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве результата. Кроме того, предоставляется гарантийное обслуживание на срок до пяти лет. Также в компании можно заказать укладку фундамента, создание индивидуальных проектов, монтаж инженерных коммуникаций, возведение бань и других построек.

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