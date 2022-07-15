Проверка работы системы оповещения пройдёт 20 июля в Нижегородской области

Плановая проверка работы системы оповещения населения пройдёт 20 июля в Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности.
Согласно информации, в среду в 10:43 по московскому времени состоится запуск проверочного сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ" - непрерывное звучание сирены.
После этого по всем обязательным, общедоступным каналам телевидения и радиовещания будет организована трансляция речевого сообщения "ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА" .
Звучание сирены продлится одну минуту. Департамент региональной безопасности просит нижегородцев в этот период сохранять спокойствие.
Такие мероприятия необходимы для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧС.
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