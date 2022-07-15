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Веревочный городок открылся в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщается в соцсетях парка.
Согласно информации, проложенные в воздухе тропы разделены на два уровня интенсивности и четыре маршрута. Городок расположен около дендрария.
Как отметили представители парка, веревочный городок развивает не только физические способности, но и координацию и логику, а также стратегические и тактические навыки.
На территории городка работают инструкторы, а посетителям выдают специальное оборудование.
Стоимость билетов - от 550 рублей. С ограничениями на посещение и правилами можно ознакомиться на месте или на сайте парка "Швейцария".
Ранее в парке "Швейцария" оборудовали новую смотровую площадку.
Также напомним, что летом парк будет работать до полуночи.
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