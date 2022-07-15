Веревочный городок открылся в нижегородском парке "Швейцария" Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Веревочный городок открылся в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщается в соцсетях парка.

Согласно информации, проложенные в воздухе тропы разделены на два уровня интенсивности и четыре маршрута. Городок расположен около дендрария.

Как отметили представители парка, веревочный городок развивает не только физические способности, но и координацию и логику, а также стратегические и тактические навыки.

На территории городка работают инструкторы, а посетителям выдают специальное оборудование.

Стоимость билетов - от 550 рублей. С ограничениями на посещение и правилами можно ознакомиться на месте или на сайте парка "Швейцария".

Ранее в парке "Швейцария" оборудовали новую смотровую площадку.

Также напомним, что летом парк будет работать до полуночи.