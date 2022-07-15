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Происшествия

Нарколабораторию по выращиванию марихуаны и грибов раскрыли в Арзамасском районе

18 июля 2022 11:44  [74] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нарколабораторию по выращиванию марихуаны и галлюциногенных грибов раскрыли в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в феврале 2022 года в Арзамасе был остановлен автомобиль 23-летнего молодого человека. Во время обыска был обнаружен пакетик с марихуаной массой около 4 грамм. Как рассказал водитель автомобиля, наркотики он приобрел у мужчины, проживающего в селе Чернуха Арзамасского района.

В ходе следствия полиция установила сбытчика, которым оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 34-летний сельчанин. Во время обыска дома мужчины была обнаружена нарколаборатория. Бокс для выращивания каннабиса был оборудован в одной из комнат.

Также при осмотре дома было обнаружено и изъято более 157 граммов частей конопли, а также 43 плодовых тела грибов и оборудование для взвешивания и упаковки. Анализ грибов, проведённый экспертами-криминалистами, показал, что в них содержится наркотическое вещество - псилоцин. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 228 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…), 30 ч. 3 УК РФ и 228.1 ч.4 п. "г" УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Обвиняемый был помещён под домашний арест. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что лабораторию по производству наркотиков обнаружили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МВД Наркотики
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