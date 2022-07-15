Английский для начинающих с нуля

Итак, вы решили начать изучать английский язык. Наверняка перед вами сразу же встал вопрос о формате изучения: как лучше, в группе или индивидуально?

А может, вообще самостоятельно по аудио и видеоурокам? Разобраться с этим вам поможет наша статья.

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В первую очередь стоит отметить, что выучить язык самостоятельно с нуля это реально, но нужна сильная мотивация, желание и, конечно, хорошая самодисциплина и организованность. Вам нужно постараться не забросить изучение, а также заниматься регулярно, чтобы достичь прогресса.

Очень важно сразу составить для себя план обучения, определить его цели, задачи, темы, которые вы бы хотели освоить.

Наверняка многим знакома ситуация, когда на первый день вы полны энтузиазма: скачиваете учебники и подкасты, учите незнакомые слова, пытаетесь разобраться с чтением и грамматикой. На второй день при закреплении материала энтузиазм утихает, появляются первые сложности.

На третий день вы решаете сменить формат обучения и начинаете смотреть фильмы на английском языке с субтитрами, но быстро бросаете, так как кипит голова и нужен перерыв. На четвёртый день вы благополучно решаете, что язык слишком сложен для вас и новый прилив энтузиазма случается только через год.

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Всё это происходит именно потому, что вы не составили план обучения и что-то делаете неправильно. Ниже дадим вам подробную инструкцию: как выучить язык с нуля самостоятельно.

Поставьте себе цель

Цель должна быть чёткой, конкретной и иметь временные рамки. Например, хочу выучить английский за три месяца так, чтобы в путешествии я не испытывал трудностей в разговоре на простые бытовые темы.

Исходя из цели, вы дальше сможете определить, на какие аспекты изучения сделать акцент: устная речь, чтение, письмо, грамматика, и каким уровнем языка вам необходимо овладеть.

Составьте расписание занятий

Как уже отмечалось выше, важна регулярность. Поэтому чётко определите для себя сколько раз в неделю вы готовы заниматься, и какой будет длительность ваших занятий. А дальше строго придерживайтесь задуманного графика.

Обычно рекомендуют заниматься по часу минимум три раза в неделю, чтобы достичь поставленной цели. Но если такой интенсивный график для вас не подходит, составьте расписание, которое будет вам комфортно. Ведь лучше заниматься по 10-15 минут каждый день, чем забросить обучение.

Подберите материалы для занятий

Делать это нужно, отталкиваясь от конечной цели, а также от своих интересов. Советуем сделать акцент на аудирование: подкасты, блоги, видео на YouTube на самые разные темы.

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регулярная практика говорения;



возможность постоянно слышать и учиться понимать иностранную речь;



регулярное закрепление пройденного.



Вы научитесь говорить на все основные темы, необходимые для ежедневного общения: путешествия, деньги, покупки, рестораны, общение по телефону, информация о себе, дружба, бизнес.



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Выберите эффективные виды упражнений

Если вы решили изучать язык с нуля, то первое, что вам необходимо – это учить слова и фразы. И здесь важно помнить пару моментов:



учите нужные вам слова, которые вы будете использовать в реальной жизни и при подборе лексики исходите из цели обучения;



при изучении слова придумывайте примеры его использования, так вы быстро его запомните;



слова лучше учить в контексте;



не нужно учить все значения слова сразу, так вы быстро запутаетесь, запоминайте их постепенно;



закрепляйте выученное на практике.



Как конкретно запоминать слова, вы решаете сами. Кто-то записывает их много раз подряд, кто-то использует карточки. Выберите эффективный для себя способ.



Далее нужно отработать грамматику. Начните с принципов построения предложений. А затем идите шаг за шагом, постепенно.

Не стоит пытаться выучить все темы сразу, это ни к чему не приведёт. И, конечно, не забывайте про практику.

Найдите собеседника для практики

Это может быть ваш родственник или незнакомый человек из интернета, друг по переписке. Сейчас существует очень много приложений, где можно попрактиковаться в общении с носителем языка.

Отслеживайте прогресс

При самостоятельном обучении в этом поможет видео. Запишите свою речь на видео перед началом занятий и далее каждые две недели. Так вы будете видеть свой прогресс, а также на что нужно ещё обратить внимание, и что подтянуть.

Таким образом, чтобы выучить язык с нуля важно, в первую очередь, задать себе цель, а затем исходя из неё составить расписание занятий, подобрать правильные ресурсы для обучения и не забывать про регулярную практику.

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