Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 18 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 июля 2022 15:36  [55] Больничная летальность от инфаркта миокарда в Нижегородской области составляет менее 10%
18 июля 2022 15:27  [55] Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билеты
18 июля 2022 15:22  [58] Сотрудники нижегородского ГИБДД проведут акцию "Злостный должник" 19-27 июля
18 июля 2022 14:58  [113] Нижегородские коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за ливня
18 июля 2022 14:21  [100] Нижегородка Мария Муравьева победила в молодежном направлении конкурса "Мастера гостеприимства"
18 июля 2022 13:46  [135] Нижегородские полицейские провели рейд против стритрейсеров
18 июля 2022 13:39  [221] Нижегородская Центральная диспетчерская служба будет ликвидирована к 31 августа
18 июля 2022 12:53  [158] Сильные ливни и град накроют Нижегородскую область в ближайшие часы
18 июля 2022 12:36  [293] Достройка ЖК "Воскресенская слобода" стартовала в Нижнем Новгороде
18 июля 2022 11:30  [142] Вадим Никишин: "Человекоцентричность должна стать новым ориентиром для представителей власти"
Общество

Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билеты

18 июля 2022 15:27  [55] Общество

Желание испытать удачу и быстро разбогатеть побуждает каждого второго россиянина участвовать в лотереях. Две трети из тех, кто участвовал в лотереях, выигрывали не более 5 тысяч рублей. Интерес к лотереям у россиян пропадает с возрастом. Таковы результаты опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" совместно с банком "Открытие".

Респондентам предлагалось ответить на вопросы об их отношении к лотереям. Оказалось, что в лотереях участвует почти половина опрошенных (48%). При этом 6% в момент проведения опроса с удивлением узнали, что лотереи все еще проводятся.

Интерес россиян к лотереям снижается с возрастом- возможно, по мере уменьшения азарта. Если среди молодых респондентов об участии в лотереях говорил каждый второй (51% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 49% в возрасте 35-44 лет), то среди более возрастных респондентов эта доля была заметно ниже (43% — в возрасте 45-54 лет и 40% — в возрасте от 55 лет). Зато они чаще других удивлялись, что лотереи пережили СССР и 90-е (11%).

Женщины участвуют в лотереях чуть чаще мужчин (49% против 47%).

Россияне участвуют в лотереях сравнительно редко: преимущественно раз в несколько месяцев (49% из числа тех, кто положительно ответил на вопрос об участии) или реже раза в год (39%). Лишь каждый восьмой (12%) покупает билеты раз в месяц или чаще.

Люди участвуют в лотереях в основном потому, что хотят испытать удачу (57%) и получить эмоциональное удовольствие (24%). Пятая часть опрошенных пытаются таким образом быстро разбогатеть (20%), каждый седьмой — из азарта (14%), каждый десятый — чтобы снять стресс, а 4% — поддерживать доброе дело, если лотерея благотворительная.

На участие в лотереях россияне тратят как правило небольшие деньги: две трети опрошенных — примерно по 500-1000 руб. в год, каждый седьмой (15%) — 100-500 руб. в год, а каждый десятый (10%) — меньше 100 руб. в год. Лишь небольшая часть опрошенных (8%, или каждый двенадцатый) тратят более крупные суммы: 6% — 1000-5000 руб. в год и всего 2% — свыше 5000 руб. в год.

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что участники лотерей имеют реальные шансы выиграть. Из общего числа респондентов счастливый билет вытягивали больше половины: 15% — один раз, 31% — "пару-тройку" раз, а 11% — много раз.

Правда, похвастаться крупным выигрышем могут немногие. Чаще всего участники лотерей получают в качестве приза деньги (в частности, 61% когда-либо выигрывавших в лотерею получали исключительно их и никогда не выигрывали неденежные призы), причем размер суммы как правило невелик. Например, у большинства (67%) общая сумма всех денежных выигрышей не превышала 5 тыс. руб. Каждый восьмой (13%) выигрывал в общей сложности 10-50 тыс. руб., каждый одиннадцатый (9%) — 5-10 тыс. руб. Лишь каждый девятый выигрывал больше 50 тыс. руб. (6% — 50-100 тыс. руб., 3% — 100-250 тыс. руб., 2% — от 250 тыс. руб.).

Выигранные деньги участники опроса тратили преимущественно на бытовые расходы (33%), подарки родным и близким (25%), подарки себе (23%) и оплату кредита или долга (15%). А каждый шестой (16%) эти деньги откладывал.

Из выигранных когда-либо неденежных призов удачливые участники опроса называли квартиру и путешествие по России (9%), 8% — автомобиль, 7% — смартфоны, чайник, книги, 6% — стиральную машину, сертификаты на приобретение косметики, 5% — поездку за рубеж, сертификат на квест, ноутбук, 4% — иную бытовую технику или электронику. Респондентам предлагалось выбрать множество вариантов ответа — то есть, один респондент мог в разное время выиграть несколько призов.

Больше половины удачливых участников лотерей сообщили, что размер их выигрыша (выигрышей) превышал суммарные траты на все купленные билеты и они остались в плюсе. Но при этом 43% признали, что потратили больше, чем выиграли.

Из числа тех, кто сейчас в лотереях не участвует, у подавляющего большинства (82%) раньше был такой опыт. В частности, 19% последний раз участвовали в лотерее меньше года назад, 17% — год назад, 26% — полтора года назад, 9% — два года назад, а 11% — в далеком детстве.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph