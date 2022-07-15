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Почти 9 тысяч человек состоят на учете в службе занятости в Нижегородской области

18 июля 2022 16:32  [82] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 9 тысяч человек состоят на учете в службе занятости в Нижегородской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина в ходе прямого эфира, организованного региональным ЦУРом.

Согласно информации, на данный момент уровень безработицы в Нижегородской области составляет 0,5%, а на учете в службе занятости состоят 8,7 тысячи человек, что является самым низким показателем в Приволжском федеральном округе. При этом количество предлагаемых вакансий составляет порядка 60 тысяч. Основными работодателями являются предприятия в сфере промышленности, транспорта и логистики, торговли, образовании и медицине.

Как рассказала Арина Садулина, несмотря на уход из России многих иностранных компаний, рынок труда в Нижегородской области остается управляемым и стабильным благодаря вовремя предпринятым действиям федерального и регионального правительств.

Так, граждане могут пройти обучение обучение по востребованным профессиям за счет государства в рамках проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". В текущем году в дополнение к уже заявленным ранее такое право получили молодые люди до 35 лет, испытывающие сложности с трудоустройством, а также сотрудники предприятий, находящиеся под риском увольнения.

Среди других мер поддержки Арина Садулина также назвала компенсацию предприятиям, вкладывающимся в обучение своих сотрудников и  субсидирование найма. В случае если компания нуждается в работнике, ей нужно подать заявление через портал "Работа в России", и тогда служба занятости начинает поиск сотрудника. После его трудоустройства работодатель подает заявление на возмещение затрат.

Полностью запись эфира можно посмотреть на страницах Центра управления регионом Нижегородской области и правительства региона.

Ранее сообщалось, что по состояние на середину мая в Нижнем Новгороде почти 9 тысяч человек находились в простое и режиме неполной занятости.

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