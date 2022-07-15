ОМК поздравила сотрудников предприятия Выксы с Днем металлурга Общество

Фото пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) поздравила сотрудников своего выксунского завода с профессиональным праздником – Днем металлурга. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Награды федерального, регионального и корпоративного уровней получили 280 сотрудников выксунского завода ОМК. Из них девять человек удостоены звания "Почетный металлург" министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В честь Дня металлурга и Дня города праздничные мероприятия прошли на территории завода ОМК и площадках Выксы. Их участниками стали десятки тысяч человек.

Для сотрудников предприятия состоялись концерты с участием артистов Дворца культуры имени Лепсе. В ОМК развитие – взаимно, поэтому в рамках праздничной программы сотрудники участвовали в различных активностях, которые помогали не только заряжаться позитивом, но и приобретать новые полезные навыки и знания.

За участие в мероприятиях сотрудники ОМК получали виртуальные звезды. Они – часть большой программы лояльности "Звездная команда ОМК", которую запустили к 30-летию компании. Она позволяет дополнительно поощрить активность каждого сотрудника. Звезды потом можно обменивать на ценные призы.

Традиционный велопробег на праздник объединил более 1200 участников. Завершилась череда праздничных мероприятий концертом на площади Октябрьской революции.

"Сложно представить более мужественную, легендарную и созидательную профессию, чем металлург. Она закаляет характер, требует ответственности, знаний и опыта. Но настоящая сила металлургов заключается в команде. Именно такие люди работают в ОМК и живут в нашем городе. Выкса была и остается одним из главных центров отечественной металлургии. Благодарю коллег за труд и желаю всегда оставаться неравнодушными мастерами своего дела, воплощать смелые идеи и верить в собственные силы", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.