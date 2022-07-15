До 50 мм и более осадков выпадет в Нижегородской области 18 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Обильные дожди продолжат идти над районами Нижегородской области. Прогнозируемое количество осадков на сегодня составляет 50 мм и более. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Ранее синоптики предупредили о наступлении непогоды в большинстве районов Нижегородской области 18 июля: ливней, гроз, местами града. Угроза сильных дождей сохранится местами по региону также ночью и утром 19 июля.

В связи с этим в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации, которые будут связаны с нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, затруднением в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП. Также прогнозируются локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем.

На сельхозугодьях велика вероятность затопления, повреждения и полегания растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

Специалисты рекомендуют во время сильного дождя воздержаться от поездок по городу, а в случае движения на автомобиле остановиться, чтобы переждать непогоду. Пешеходам рекомендуется не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а укрыться выше возможного уровня подтопления.

СПРАВКА:

Количество осадков в миллиметрах численно равно массе воды, выпавшей на горизонтальную площадку в 1 кв.м.: 55 мм осадков — это 55 кг воды на каждый квадратный метр земной поверхности.