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Пьяный водитель въехал в здание на улице Рождественской. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 19 июля около 20:00 43-летний водитель иномарки врезался в припаркованные автомобили и стену дома №49 на улице Рождественской.
В результате ДТП автомобили и фасад здания были повреждены.
Во время освидетельствования на месте происшествия было установлено, что водитель был нетрезв. В отношении него составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и уточняют сумму материального ущерба.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Шаранге.
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