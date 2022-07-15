Четыре случая, когда коммуникационная стратегия поможет в развитии бренда

Раскрутка бренда – одна из обязательных мер, помогающих выделить компанию на современном рынке, который насыщен конкурентами. Но для успешного выполнения поставленной задачи важен правильный подход. В частности, поможет в раскрутке грамотная коммуникационная стратегия. Она позволит донести образ бренда разным целевым группам.

Преимущества использования инструмента

Коммуникационная стратегия – это метод, направленный на обеспечение эффективности маркетинга. Он помогает избежать такого явления, как размытие позиционирования в точечных коммуникациях, адаптирует их смысл и формат к каждой группе ЦА.

Если смотреть на инструмент с управленческой точки зрения, то правильная коммуникационная стратегия бренда делает процесс раскрутки более организованным и эффективным. Она упрощает медиапланирование, создание рекламы и составление контента.

Несмотря на перспективы и прогнозированные результаты, многие владельцы бизнеса сомневаются в необходимости инструмента. Ниже приведем пример, кому и в каких ситуациях следует его использовать.

4 случая, когда стоит применить коммуникационную стратегию

Данный инструмент характеризуется универсальностью, подходит буквально каждому бизнесу, независимо от ниши. Но есть 4 случая, когда его применение особенно целесообразно:

1. Если стратегия, контент-менеджмент и тактика разрабатываются и осуществляются разными сотрудниками. Такой вариант возможен в компаниях с несколькими управленческими уровнями. Из-за того, что за каждый этап отвечают разные менеджеры, сложно прийти к выверенной и эффективной коммуникации с целевой аудиторией. Составление стратегии поможет определить курс развития и работу данного инструмента.

2. Если у бренда имеется несколько ЦА. Например, потребители продукции компании являются представителями разных социальных и культурных групп. Из-за этого их восприятие сообщений отличается. Коммуникационная стратегия позволяет балансировать между цельностью образа бренда и адаптивностью на конкретную группу ЦА.

3. Если планируется запуск бренда. Данный процесс предполагает выход на рынок, насыщенный сегодня конкурентами. Ввиду этой особенности нельзя допускать расфокусированности бренда, ошибок в маркетинге, даже на уровне рекламы. Важно понимать, что формирование первичного мнения о компании – процесс тонкий и деликатный, в котором успех всего мероприятия зависит от качества координации маркетинга.

4. Если проводится ребрендинг или меняется позиционирование. Любое изменение представления о компании – сложная и деликатная задача. Реализовать ее можно лишь при условии, что имеется подробный и согласованный план действий. Помимо этого, нужно наладить взаимодействие и информирование целевой аудитории.

Как видно, данный инструмент важен при продвижении бизнеса. Но обеспечить нужный результат он сможет лишь при условии грамотной настройки. При разработке коммуникационной стратегии важно провести глубокий анализ бренда, информационного окружения групп ЦА и медийной активности конкурентов. Этот процесс трудоемкий, требует понимания законов маркетинга, поэтому доверять его нужно только опытным исполнителям, которые могут гарантировать результат и предоставить успешные кейсы.

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