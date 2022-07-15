Этап Всероссийского турнира по силовому экстриму "Самый сильный на селе" пройдет в Нижегородской области 24 июля Спорт

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Этап Всероссийского турнира по силовому экстриму "Самый сильный на селе" пройдет в Нижегородской области 24 июля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, любительский турнир пройдет в городе Бор, п. Неклюдово, территория школы №12.

Принять участие в соревнованиях могут все совершеннолетние желающие, зарегистрированные в сельской местности (либо работающие/учащиеся на селе) и не имеющие противопоказаний по здоровью.

Мужчины и женщины будут выступать в командном и личном зачетах, соревнуясь в ловкости, выносливости и выполнении упражнений с нестандартными снарядами. Команды-победители региональных игр примут участие в Финальном Всероссийском турнире, который пройдет в сентябре 2022 года в Центральном Федеральном округе.

Желающим принять участие в турнире необходимо заполнить соответствующую форму.