Владислав Атмахов провёл приём граждан в Нижнем Новгороде Общество

Владислав Атмахов провёл приём граждан в Нижнем Новгороде

Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР Владислав Атмахов провёл приём граждан в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

К председателю комитета по экологии обратились инициативные граждане, которые обеспокоены судьбой Артемовских лугов.

Как отметил Владислав Атмахов, к решению этого вопроса необходимо подходить системно, рассматривая и учитывая позиции всех сторон и выработав оптимальное решение. Он также добавил, что будет принято такое решение, которое максимально удовлетворит все стороны: и природа не пострадает, и дорога из Кстова в Нижней Новгород будет разгружена.

Также на приём к Владиславу Атмахову пришла региональный директор благотворительного фонда "Серафима" в Нижнем Новгороде Ольга Бастракова. Она обратилась по вопросу сотрудничества с Нижегородским региональным отделением ЛДПР.

Всего же в рамках мероприятия Владислав Атмахов принял шесть человек. Все вопросы, просьбы и обращения были им взяты на личный контроль.