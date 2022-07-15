Владислав Атмахов провёл приём граждан в Нижнем Новгороде
Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР Владислав Атмахов провёл приём граждан в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
К председателю комитета по экологии обратились инициативные граждане, которые обеспокоены судьбой Артемовских лугов.
Как отметил Владислав Атмахов, к решению этого вопроса необходимо подходить системно, рассматривая и учитывая позиции всех сторон и выработав оптимальное решение. Он также добавил, что будет принято такое решение, которое максимально удовлетворит все стороны: и природа не пострадает, и дорога из Кстова в Нижней Новгород будет разгружена.
Также на приём к Владиславу Атмахову пришла региональный директор благотворительного фонда "Серафима" в Нижнем Новгороде Ольга Бастракова. Она обратилась по вопросу сотрудничества с Нижегородским региональным отделением ЛДПР.
Всего же в рамках мероприятия Владислав Атмахов принял шесть человек. Все вопросы, просьбы и обращения были им взяты на личный контроль.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+