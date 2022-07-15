Нижегородцы за три месяца воспользовались чат-ботом водоканала более 25 тысяч раз Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы за три месяца воспользовались чат-ботом водоканала более 25 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, с помощью чат-бота, запущенного в марте, абоненты могут без звонка в службу водоканала решить возникшие вопросы.

Как сообщили в компании, чаще всего нижегородцы обращались к чат-боту за информацией об отключении холодного водоснабжения и времени возобновления подачи воды, передают показания приборов учета и интересуются их поверкой, запрашивают инструкции по подаче заявки на подключение к сетям и заключение договора.

Также с помощью чат-бота можно сообщить об аварийной ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения. Информация моментально передается в диспетчерскую, которая направляет бригаду для оперативного устранения утечки или подпора.

Чат-бот доступен в Telegram по ссылке, на сайте Нижегородского водоканала и в личном кабинете. Он также умеет распознавать показания приборов учета по фотографии при помощи искусственного интеллекта с точностью 97,8% и позволяет получить ответы более чем 100 тем.

Также как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал" доступен личный кабинет, где можно получить такие услуги, как заключение договора о подключении к сетям с выдачей условий подключения, заключение договора на водоснабжение и водоотведение, подача заявки на ввод в эксплуатацию приборов учета, онлайн-оплата услуг, формирование актов сверки, выписки и статистики по счетам, вызов инспекторов и так далее.