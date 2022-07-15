Мероприятия для детей в дни летних каникул
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 22 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2022 19:08  [333] Участок Нижневолжской набережной закроют для транспорта до 25 июля
21 июля 2022 18:11  [224] Парки и скверы Нижнего Новгорода обработают от клещей 22-26 июля
21 июля 2022 17:48  [281] Прием заявок на участие в конкурсе "Мисс Нижний Новгород-2022" начался 21 июля
21 июля 2022 17:35  [318] Верхне-Печёрскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют до 1 октября
21 июля 2022 17:23  [156] "Волонтеры Победы" благоустроят 40 дворов Нижнего Новгорода в 2022 году
21 июля 2022 17:00  [186] Более 200 млн рублей заплатили нижегородские предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году
21 июля 2022 16:54  [177] ЛУКОЙЛ помогает медицинским учреждениям
21 июля 2022 16:32  [155] Почти 500 образовательных учреждений Нижнего Новгорода отремонтируют к началу учебного года
21 июля 2022 16:22  [248] Дума Нижнего Новгорода одобрила бесплатное питание для детей из ДНР и ЛНР
21 июля 2022 16:12  [158] Бешенство у домашней собаки выявили в Дальнеконстантиновском районе
Общество

Нижегородцы за три месяца воспользовались чат-ботом водоканала более 25 тысяч раз

20 июля 2022 19:34  [334] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы за три месяца воспользовались чат-ботом водоканала более 25 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, с помощью чат-бота, запущенного в марте, абоненты могут без звонка в службу водоканала решить возникшие вопросы. 

Как сообщили в компании, чаще всего нижегородцы обращались к чат-боту за информацией об отключении холодного водоснабжения и времени возобновления подачи воды, передают показания приборов учета и интересуются их поверкой, запрашивают инструкции по подаче заявки на подключение к сетям и заключение договора.

Также с помощью чат-бота можно сообщить об аварийной ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения. Информация моментально передается в диспетчерскую, которая направляет бригаду для оперативного устранения утечки или подпора.

Чат-бот доступен в Telegram по ссылке, на сайте Нижегородского водоканала и в личном кабинете. Он также умеет распознавать показания приборов учета по фотографии при помощи искусственного интеллекта с точностью 97,8% и позволяет получить ответы более чем 100 тем.

Также как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал" доступен личный кабинет, где можно получить такие услуги, как заключение договора о подключении к сетям с выдачей условий подключения, заключение договора на водоснабжение и водоотведение, подача заявки на ввод в эксплуатацию приборов учета, онлайн-оплата услуг, формирование актов сверки, выписки и статистики по счетам, вызов инспекторов и так далее. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Социальные сети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph