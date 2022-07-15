Виктор Харитонов: "Многие мои друзья и коллеги уже получили "Карту болельщика" Спорт

Виктор Харитонов

"Многие мои друзья и коллеги уже получили "Карту болельщика", воспользовавшись порталом госуслуг, никаких сложностей при оформлении не возникло", - заявил президент Олимпийского совета Нижегородской области Виктор Харитонов.

"Считаю, что сейчас эта процедура необходима, так как "Карта" повышает безопасность для болельщиков. Может, в будущем сервис принесет зрителям дополнительные бонусы при посещении матчей. Кроме того, в дальнейшем "Карта" позволит посещать соревнования по другим видам спорта", - добавил Виктор Харитонов.

Напомним, с 4 июля в России начал действовать новый цифровой сервис для зрителей спортивных мероприятий – "Карта болельщика", с помощью которой можно будет посетить матчи РПЛ. Карту можно оформить в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг.

Нижегородцы уже оформили более 3 тысяч Карт болельщика.