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Виктор Харитонов: "Многие мои друзья и коллеги уже получили "Карту болельщика"

20 июля 2022 18:29  [341] Спорт
Виктор Харитонов

Виктор Харитонов

"Многие мои друзья и коллеги уже получили "Карту болельщика", воспользовавшись порталом госуслуг, никаких сложностей при оформлении не возникло", - заявил президент Олимпийского совета Нижегородской области Виктор Харитонов.

"Считаю, что сейчас эта процедура необходима, так как "Карта" повышает безопасность для болельщиков. Может, в будущем сервис принесет зрителям дополнительные бонусы при посещении матчей. Кроме того, в дальнейшем "Карта" позволит посещать соревнования по другим видам спорта", - добавил Виктор Харитонов.

Напомним, с 4 июля в России начал действовать новый цифровой сервис для зрителей спортивных мероприятий – "Карта болельщика", с помощью которой можно будет посетить матчи РПЛ. Карту можно оформить в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг.

Нижегородцы уже оформили более 3 тысяч Карт болельщика.

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Теги:
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