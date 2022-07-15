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Общество

Уже два белых медведя живут в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде

21 июля 2022 12:21  [189] Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Уже два белых медведя живут в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "ИА Время-Н" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Согласно информации, белая медведица Умка-Аяна живет в зоопарке с апреля 2019 года, а самец Николай прибыл в зверинец в конце 2021 года.

Как рассказали в зоопарке, знакомство медведей не показывали для посетителей в связи с тем, что хищники по-прежнему привыкают к другу. Это длительный и непростой процесс, поэтому сейчас животные обитают в соседних вольерах, где нижегородцы могут наблюдать за ними.

Сообщается, что переезд Николая в нижегородский зоопарк для потенциального образования пары с медведицей Умкой-Аяной был согласован в рамках программы СОЗАР в 2021 году. Рядом с её вольером для него был построен новый современный вольер, где в качестве грунта используется не традиционное бетонное покрытие, а натуральный грунт из морской гальки и речного песка. В качестве несущих конструкций вольера выступают не бетонные стены, а решетчатые ограждения. Это сделано для более широкого обзора хищника — белый медведь может одновременно наблюдать и за самкой, и за посетителями, а также за тем, что происходит за пределами вольера.

Бетонная стена с крышей создает для медведя теневую зону, где хищник может отдохнуть. Там же находится бассейн глубиной 3 метра. Такое месторасположение способствует меньшему проникновению ультрафиолета и исключает вероятность цветения воды.

Еще одной современной особенностью вольера является наличие в нем естественных зеленых насаждений: березы и ели. Из соображений безопасности деревья обнесены специальными защитными ограждениями.

Ранее сообщалось, что сразу в шести семействах обитателей зоопарка "Лимпопо" случилось пополнение. 

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Теги:
Животные Зоопарк
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