Мероприятия для детей в дни летних каникул
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 22 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
21 июля 2022 13:11  [200] Слесарь-электрик погиб при замене лампы в школе олимпийского резерва "Город спорта" в Дзержинске
21 июля 2022 12:45  [195] Мужчина совершил 27 краж по Нижегородской области на общую сумму более 700 тысяч рублей
21 июля 2022 10:04  [233] Ревнивый мужчина поджёг машину бывшей супруги в Кузнечихе
21 июля 2022 09:40  [364] Туристический автобус сбил девочку на велосипеде в Кстовском районе
20 июля 2022 18:24  [485] Многоквартирный дом загорелся в Ленинском районе на улице Баха
20 июля 2022 14:22  [313] Пьяный водитель въехал в здание на улице Рождественской
20 июля 2022 12:42  [364] Сообщение о минировании отделений полиции распространили в Нижнем Новгороде
20 июля 2022 11:41  [341] Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Шаранге
20 июля 2022 10:40  [316] Мошенники удаленно с помощью приложения похитили у нижегородки более 3,6 млн рублей
19 июля 2022 16:30  [593] Подросток получил смертельный удар током во время рыбалки в Балахне
Происшествия

Мужчина совершил 27 краж по Нижегородской области на общую сумму более 700 тысяч рублей

21 июля 2022 12:45  [195] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина в Нижегородской области совершил 27 краж на общую сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, с сентября по декабрь 2021 года 45-летний уроженец Чувашии, приехавший в Нижний Новгород к другу на временное проживание, проникал в жилые дома в близлежащих сёлах. Он приезжал на последнем пригородном автобусе в районы области и по ночам проникал в жилища.

Также он прошерстил дачные дома в Сормовском, Приокском и Советском районах. Всего мужчина совершил 27 краж электроинструментов, бытовой техники и других предметов.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 ч. 2 и 3 УК РФ (кража), которые затем были объединены в одно производство. 

В ходе следствия полицейские установили личность преступника и задержали его. Мужчина рассказал, что краденные вещи продавал незнакомцам либо сдавал в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Часть похищенных вещей была возращена владельцам.

Общий ущерб от краж составил 758 863 рубля. 

Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.  

Ранее сообщалось, что полиция задержала похитившую бесхозный автомобиль нижегородку.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph