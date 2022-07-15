Мужчина совершил 27 краж по Нижегородской области на общую сумму более 700 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина в Нижегородской области совершил 27 краж на общую сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, с сентября по декабрь 2021 года 45-летний уроженец Чувашии, приехавший в Нижний Новгород к другу на временное проживание, проникал в жилые дома в близлежащих сёлах. Он приезжал на последнем пригородном автобусе в районы области и по ночам проникал в жилища.

Также он прошерстил дачные дома в Сормовском, Приокском и Советском районах. Всего мужчина совершил 27 краж электроинструментов, бытовой техники и других предметов.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 ч. 2 и 3 УК РФ (кража), которые затем были объединены в одно производство.

В ходе следствия полицейские установили личность преступника и задержали его. Мужчина рассказал, что краденные вещи продавал незнакомцам либо сдавал в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Часть похищенных вещей была возращена владельцам.

Общий ущерб от краж составил 758 863 рубля.

Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что полиция задержала похитившую бесхозный автомобиль нижегородку.