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Общество

Программа корпоративного волонтерства ОМК стала финалистом всероссийского проекта "Героям - быть!"

21 июля 2022 12:51  [156] Общество

Объединенная металлургическая компания (ОМК) вошла в шорт-лист Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!". Как сообщили в пресс-службе ОМК, компанию отметили в номинации "Команда героев" за масштабную программу корпоративного волонтерства.

ОМК на протяжении семи лет развивает корпоративное добровольчество в четырех основных направлениях: проектное волонтерство (индивидуальные волонтерские проекты сотрудников), событийное волонтерство (благотворительные акции фонда "ОМК-Участие"), экологическое волонтерское движение и донорство крови.

С 2015 года в рамках конкурса "ОМК-Партнерство" компания выделяет сотрудникам гранты до 50 тысяч рублей на реализацию своих добровольческих инициатив. Волонтеры ОМК помогают одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, детям-сиротам, строят спортплощадки, восстанавливают памятники культуры, благоустраивают территории, очищают водоемы, высаживают деревья, проводят эко-акции по сбору и переработке мусора. Часть проектов реализуют в рамках экологического волонтерского движения, которое ОМК запустила в 2022 году.

Так, сотрудница завода ОМК в Выксе (Нижегородская область) Юлия Цыброва второй год принимает участие в грантовом конкурсе "ОМК-Партнерство" с экологической инициативой "Бумаги.net". Эксперты проекта "Героям – быть!" высоко оценили ее работу по эко-просвещению и переработке макулатуры. Юлия стала победителем премии в номинации "Оберегая планету".      

"Проект по экологическому образованию и ответственному потреблению мы реализуем уже второй год. В его рамках проводим эколого-просветительские занятия для жителей города, конкурсы по сбору отходов, установили контейнеры для бумаги и пластика. Участниками наших акций стали уже более тысячи человек. Для меня это очень ценно", – сказала Юлия Цыброва. 

"Развитие добровольчества – важная часть корпоративной социальной ответственности ОМК. В компании около 8000 волонтеров. Каждый год мы усовершенствуем программу, добавляя новые направления, обучающие блоки, у нас появляются новые активисты, проекты, направленные на решение важных социальных и экологических задач в регионах присутствия. Мы видим, как инициативы волонтеров превращаются в долгосрочные системные проекты, которые высоко оценивают эксперты. Программа корпоративного добровольчества доказала свою эффективность в пандемию и будет востребована в ближайшее время", – отметила руководитель направления по КСО ОМК Ольга Миронова.

 

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Теги:
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