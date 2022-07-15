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Слесарь-электрик погиб при замене лампы в школе олимпийского резерва "Город спорта" в Дзержинске. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.
Согласно информации, 18 июля в 10:10 двое сотрудников школы заменяли лампы в спортивном зале для занятий дзюдо. В ходе работ одного из мужчин ударило током.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть работника.
Инспекция труда выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Начато расследование.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб при выполнении работ на трансформаторной подстанции в Нижнем Новгороде.
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