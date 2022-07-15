Слесарь-электрик погиб при замене лампы в школе олимпийского резерва "Город спорта" в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Слесарь-электрик погиб при замене лампы в школе олимпийского резерва "Город спорта" в Дзержинске. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

Согласно информации, 18 июля в 10:10 двое сотрудников школы заменяли лампы в спортивном зале для занятий дзюдо. В ходе работ одного из мужчин ударило током.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть работника.

Инспекция труда выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Начато расследование.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб при выполнении работ на трансформаторной подстанции в Нижнем Новгороде.