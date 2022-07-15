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Анонсы событий дня для СМИ на 22 июля 2022 года
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Происшествия

Слесарь-электрик погиб при замене лампы в школе олимпийского резерва "Город спорта" в Дзержинске

21 июля 2022 13:11  [199] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Слесарь-электрик погиб при замене лампы в школе олимпийского резерва "Город спорта" в Дзержинске. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

Согласно информации, 18 июля в 10:10 двое сотрудников школы заменяли лампы в спортивном зале для занятий дзюдо. В ходе работ одного из мужчин ударило током.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть работника.

Инспекция труда выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Начато расследование.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб при выполнении работ на трансформаторной подстанции в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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