Коллективный договор ОМК на заводе в Выксе стал лучшим среди предприятий горно-металлургической отрасли Экономика

Фото пресс-службы ОМК

Коллективный договор завода Объединенной металлургической компании (ОМК) в Выксе Нижегородской области признали лучшим среди предприятий горно-металлургической отрасли.

Как сообщает пресс-служба ОМК, завод получил награду отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности".

Эксперты конкурса отметили дополнительные социальные гарантии, предоставляемые ОМК своим сотрудникам в Выксе. Компания уделяет особое внимание обеспечению комфортных и безопасных условий труда, обучению персонала, поддержке особо уязвимых категорий сотрудников, например, многодетных, санаторно-курортному оздоровлению сотрудников и их детей.

Благодаря поддержке компании в 2021 году повысили свою квалификацию и прошли обучение более восьми тысяч сотрудников выксунского завода ОМК, более 750 сотрудников получили санаторно-курортное оздоровление, около 700 детей сотрудников отдохнули в детских лагерях и на заводской базе отдыха.

Завод ОМК в Выксе продолжает расширять меры социальной поддержки сотрудников и членов их семей. В этом году приняли новый коллективный договор, в котором увеличили выплаты по рождению ребенка, размер пособия по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет, пособия при потере близкого родственника, изменили подходы и повысили дотацию на питание более чем на 60%.

"Выксунский завод ОМК неоднократно признавали предприятием высокой социальной эффективности за развитие кадрового потенциала, корпоративной благотворительности и формирование здорового образа жизни на конкурсах различного уровня. Это подтверждает, что социальная политика ОМК является одной из лучших в отрасли. Вместе с профсоюзным комитетом завода мы и дальше будем стремиться обеспечить эффективную социальную защиту наших работников", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.