Деревянные дома под ключ от компании "Теплый угол"

Развитие современного российского общества характеризуется, в том числе, распространением загородного малоэтажного жилья. Связано это с ростом экологического сознания граждан, пониманием, что отвратительный воздух большинства российских мегаполисов напрямую сказывается на их здоровье.

Вместе с тем, построить собственный дом непросто даже в том случае, если имеется достаточное количество материальных средств. Дело в том, что строительство дома – процесс небыстрый. Только залитому фундаменту необходимо настаиваться до 1 года. К счастью, прогресс нашёл решение и для этой ситуации. Каркасные дома сооружаются с невероятной скоростью, и они достаточно популярны в России. Компания "Тёплый угол" возводит деревянные дома под ключ по каркасному методу.

Что такое каркасный метод строительства?

Каждый дом должен иметь несущий элемент. Это то, благодаря чему он стоит и не падает. В доме традиционной конструкции несущую функцию выполняют сами стены. В каркасных же домах – каркас.

Особенность технологии возведения состоит в том, что каркас возводится в первую очередь. Затем пространства между его балками заполняются основным материалом стен – брусом, досками и т.д.

Преимущества каркасных домов

Каркасная технология – это не изобретение современности, дома такого типа строились, начиная с 11 века, но в основном в Скандинавии. Технология имеет несколько значительных преимуществ перед традиционной.



Процесс строительства идёт значительно быстрее.

Стоимость конечного продукта относительно низка.

Дома экологичны, так как основным материалом является дерево.

Нет нужды в глубоком фундаменте.

Сооружение из-за лёгкости не подвержено риску усадки.

Деревянные стены хорошо держат тепло зимой, а холод летом.



О компании «Тёплый угол»

Ведущей строительной организацией, занимающейся строительством каркасных домов из бруса, является компания "Теплый угол". Она была основана ещё в 2006 году, и с тех пор накопила солидный опыт строительства сооружений таким способом. Так, за всё время существования по проектам компании было построено более 600 домов и бань. В каталоге имеется более 200 авторских проектов сооружений разного назначения из бруса и сушеной доски.

Специалисты компании гарантируют, что дом будет возведен за срок, не превышающий 60 дней. Гарантия на все без исключения строения составляет 5 лет с момента сдачи объекта заказчику.

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