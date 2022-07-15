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Деревянные дома под ключ от компании "Теплый угол"

21 июля 2022 15:10  [123]

Развитие современного российского общества характеризуется, в том числе, распространением загородного малоэтажного жилья. Связано это с ростом экологического сознания граждан, пониманием, что отвратительный воздух большинства российских мегаполисов напрямую сказывается на их здоровье.

Вместе с тем, построить собственный дом непросто даже в том случае, если имеется достаточное количество материальных средств. Дело в том, что строительство дома – процесс небыстрый. Только залитому фундаменту необходимо настаиваться до 1 года. К счастью, прогресс нашёл решение и для этой ситуации. Каркасные дома сооружаются с невероятной скоростью, и они достаточно популярны в России. Компания "Тёплый угол" возводит деревянные дома под ключ по каркасному методу.

 

Что такое каркасный метод строительства?

 

Каждый дом должен иметь несущий элемент. Это то, благодаря чему он стоит и не падает. В доме традиционной конструкции несущую функцию выполняют сами стены. В каркасных же домах – каркас.

 

Особенность технологии возведения состоит в том, что каркас возводится в первую очередь. Затем пространства между его балками заполняются основным материалом стен – брусом, досками и т.д.

 

Преимущества каркасных домов

 

Каркасная технология – это не изобретение современности, дома такого типа строились, начиная с 11 века, но в основном в Скандинавии. Технология имеет несколько значительных преимуществ перед традиционной.

 


  1. Процесс строительства идёт значительно быстрее.

  2. Стоимость конечного продукта относительно низка.

  3. Дома экологичны, так как основным материалом является дерево.

  4. Нет нужды в глубоком фундаменте.

  5. Сооружение из-за лёгкости не подвержено риску усадки.

  6. Деревянные стены хорошо держат тепло зимой, а холод летом.

    7.  

О компании «Тёплый угол»

 

Ведущей строительной организацией, занимающейся строительством каркасных домов из бруса, является компания "Теплый угол". Она была основана ещё в 2006 году, и с тех пор накопила солидный опыт строительства сооружений таким способом. Так, за всё время существования по проектам компании было построено более 600 домов и бань. В каталоге имеется более 200 авторских проектов сооружений разного назначения из бруса и сушеной доски.

 

Специалисты компании гарантируют, что дом будет возведен за срок, не превышающий 60 дней. Гарантия на все без исключения строения составляет 5 лет с момента сдачи объекта заказчику. 

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