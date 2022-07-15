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Пиломатериалы для строительных работ: фанера

21 июля 2022 15:22  [125]

Фанера представляет собой композитный материал, состоящий из нескольких слоев древесного шпона, склеенных между собой. Изготавливается путем склеивания под давлением тонких листов шпона. Многослойный строительный материал, используемый для строительства. Он также используется мебельщиками для изготовления мебели и столярами для обработки дерева. Интернет-магазин https://lesnoi-dvor.ru/ предлагает огромный выбор пиломатериалов, в том числе и фанеру.

Конструкционные особенности

 

Фанера — это строительный материал (в основном, несущий, несъёмной опалубки, перекрытий, перегородок), который имеет стабильные физико-механические показатели (наибольшая прочность — при изгибе, сжатии, растяжении в продольном и поперечном направлениях) и незначительные деформационные свойства (небольшая выносливость к короблению, коробление не более ±3%).

 


  1. Фанера отличается большой прочностью, влагостойкостью, она универсальна и может использоваться практически во всех сферах строительства, в отделке помещений, производстве мебели, изготовлении наружной рекламы и строительства.

  2. Главное преимущество этого материала в том, что она может производиться в любом цвете без ограничений, а фактура фанеры позволяет имитировать самые разные породы древесины.

  3. Фанера не должна храниться вне специально оборудованных помещений, имеющих специальную вентиляцию и отопление, а также регулярные просушки.

  4. Фанера широко используется в строительстве. Из него изготавливают мебель, игрушки, лодки и другие предметы. Она также используется в строительстве домов и зданий. Это популярный материал из-за его универсальности и прочности. Фанера также очень доступна и может быть легко переработана.

На что обратить внимание

 

Потребительскую стоимость фанеры определяют по её физическим характеристикам (толщину, плотность, водостойкость, размеры, устойчивость к гниению и воздействию жуков-древоточцев), которая напрямую влияет на её долговечность и размеры на фанеру данного сорта будет повышенная цена. К тому же фанера той же толщины и плотностью, но в другом по качеству сорта, будет стоить значительно дешевле, и иметь низкую стоимость на рынке.

 

Черновой слой такой фанеры — высокопрочная и достаточно жёсткая основа, благодаря которой фанера отличается высокой влагостойкостью и прочностью. Несущей способностью и износоустойчивостью фанеру обеспечивает содержание древесных волокон. Фанера с равномерным расположением волокон имеет высокую способность поглощения влаги в несколько раз большую, чем фанера с неравномерным расположением волокон. При использовании фанеры для возведения внешних стен, обрешётки крыши, для облицовки полов, фасадов и т.д. необходим черновой слой, который со временем практически не уменьшается в размерах.

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